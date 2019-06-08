MİLLİ TAKIM

Türkiye-Fransa: 2-0

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçında Fransa'yı 2-0 mağlup ederek H Grubu'nda liderliğe yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Takımın gol sevinci.

Milli Takımın gol sevinci.

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 3. maçında son Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşıya karşıya geldi. Mücadele ay-yıldızlı ekibimizin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kaan Ayhan ve 40'ta Cengiz Ünder kaydetti.

Tarihinde ilk kez Fransa'yı mağlup etmeyi başaran Şenol Güneş'in öğrencileri, H Grubu'nda 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti ve liderliğe yükseldi.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

        Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

        Çok yakında!
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.