Türkiye-Fransa: 2-0

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 3. maçında son Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşıya karşıya geldi. Mücadele ay-yıldızlı ekibimizin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kaan Ayhan ve 40'ta Cengiz Ünder kaydetti.
Tarihinde ilk kez Fransa'yı mağlup etmeyi başaran Şenol Güneş'in öğrencileri, H Grubu'nda 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti ve liderliğe yükseldi.
A Milli Takımımız, @EURO2020 elemelerinde Fransa’yı 2-0 mağlup ederek grupta liderliğe yükseldi.
🇹🇷 Türkiye - 9 puan
🇫🇷 Fransa - 6 puan
🇮🇸 İzlanda - 6 puan
🗓11 Haziran Salı 🆚 İzlanda pic.twitter.com/Aw28cyOSNo
A Milli Takımımız, @EURO2020 elemelerinde Fransa’yı 2-0 mağlup ederek grupta liderliğe yükseldi.
Yorum