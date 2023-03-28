Türkiye-Hırvatistan
Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda A Milli Takımımız, Bursa'da Hırvatistan ile karşılaştı. Konuk ekip maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. Hırvatistan'ın gollerini 20 ve 45+4'te Kovacic attı. Alınan bu sonuçla Hırvatistan 4 puana çıkarken, A Milli Takımımız 3 punda kaldı. A Milli Takımımız bir sonraki maçında Letonya'ya konuk olurken, Hırvatistan bir o hafta maç yapmayacak.
Türkiye-Hırvatistan maç özeti
5’inci dakikada Salih Özcan’ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cengiz Ünder’in plase vuruşunda kaleci Livakovic gole izin vermedi.
10’uncu dakikada Enes Ünal’ın baskısı sonrasında top Kerem Aktürkoğlu’nun önünde kaldı. Kerem’in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Livakovic topu kornere çeldi.
20’nci dakikada Hırvatistan öne geçti. Savunmadan atılan uzun pasla sağ taraftan savunma arkasına sarkan Stanisic, pasını Pasalic’e verdi. Pasalic’in bekletmeden Perisic’e verdiği top yeniden Pasalic’in önünde kaldı. Bu oyuncu penaltı noktasına hareketlenen Kovacic’i gördü. Kovacic’in yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.
45+4’üncü dakikada Hırvatistan farkı 2’ye çıkarttı. İsmail Yüksek'in orta sahada kontrol etmek istediği top ayağından sekti. Modric, bekletmeden sol kanattan hareketlenen Pasalic’i gördü. Pasalic, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Kaleci Mert’ten seken topu takip eden Kovacic, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 0-2.