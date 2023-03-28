Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda A Milli Takımımız, Bursa'da Hırvatistan ile karşılaştı. Konuk ekip maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. Hırvatistan'ın gollerini 20 ve 45+4'te Kovacic attı. Alınan bu sonuçla Hırvatistan 4 puana çıkarken, A Milli Takımımız 3 punda kaldı. A Milli Takımımız bir sonraki maçında Letonya'ya konuk olurken, Hırvatistan bir o hafta maç yapmayacak.