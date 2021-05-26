Türkiye ile Azerbaycan 8. kez karşı karşıya geliyor 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı özel maçta yarın karşılaşacağı Azerbaycan ile 8. kez birbirlerine rakip olacak.

Haber Merkezi 26 Mayıs 2021, 10:14 Son Güncelleme: 26 Mayıs 2021, 11:21 AA