A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçında Konya'da İspanya'yı konuk etti. Ay-yıldızlı ekip rakibine 6-0 mağlup olarak grupta 3 puanda kaldı.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'yı konuk etti. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çaldı. Ay-yıldızlı ekip, rakibine 6-0 mağlup oldu ve grupta 3 puanda kaldı. İspanya ise puanını 6'ya yükseltti.
Türkiye, E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2, İspanya da Sofya'da Bulgaristan'ı 3-0 yenmişti.
Türkiye - İspanya maçı 11'leri
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
6' İspanya, Pedri'nin golüyle 1-0 öne geçti.
21' Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya pozisyonda direğe takıldı ardından ofsayt bayrağı kalktı.
22' İspanya, Merino'nun attığı golle skoru 2-0 yaptı.
31' Hızlı gelişen İspanya atağında Lamine Yamal'ın çektiği şut direk dibinden dışarı gitti.
44' İspanya'da sakatlanan Nico Williams'ın yerine oyuna Ferran Torres dahil oldu.
45+1' İspanya'da Merino, takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti.
45+2' İlk yarı İspanya'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
46' A Milli Takım'da Yunus Akgün'ün yerine Oğuz Aydın oyunda.
53' İspanya, Ferran Torres'in golüyle skoru 4-0 yaptı.
58' Merino, farkı 5'e çıkardı.
63' Pedri farkı 6'ya çıkardı.