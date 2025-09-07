A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'yı konuk etti. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çaldı. Ay-yıldızlı ekip, rakibine 6-0 mağlup oldu ve grupta 3 puanda kaldı. İspanya ise puanını 6'ya yükseltti.