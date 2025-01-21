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Kupada ikinci haftanın programı açıklandı

Kupada ikinci haftanın programı açıklandı

14:5221/01/2025, Salı
AA
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Türkiye Kupası
Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci hafta maçlarının programı belli oldu. İlk maç 4 Şubat Salı günü Başakşehir-Çorum FK arasında oynanacak.

Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci haftanın maç programı açıklandı.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 4, 5 ve 6 Şubat'ta oynanacak müsabakaların programı şöyle:


4 Şubat Salı

C Grubu

15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)

18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)


D Grubu

13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor (Tüpraş)


5 Şubat Çarşamba

A Grubu

13.00 İskenderunspor-Trabzonspor (Stat henüz açıklanmadı)

18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)


B Grubu

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Ülker)


D Grubu

15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)


6 Şubat Perşembe

A Grubu

18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)


B Grubu

13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.45 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)


C Grubu

16.00 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)







#Türkiye Kupası
#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Beşiktaş
#Galatasaray

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