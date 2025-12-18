Yeni Şafak
Türkiye Kupası'na damga vuran sonuç: 10 dakikada 2-0 geriden gelerek kazandılar

19:25 18/12/2025, Perşembe
Karşılaşmadan kare.
Gençlerbirliği, Türkiye Kupası ilk haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Bodrum FK'yı 10 dakikada bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti ve grup aşamasına üç puanla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Gençlerbirliği sahasında Bodrum FK'yı konuk etti.


Eryaman Stadyumu'nda 2-0 geriye düşen Ankara temsilcisi 10 dakikada içerisinde bulduğu gollerle sahadan 3-2 galibiyetle ayrılmayı başardı.


Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 59, 69. dakikada Mbaye Niang ile 67. dakikada Samed Onur kaydetti.


Bodrum FK'nın gollerini ise 18. dakikada Adem Metin Türk ve 51. dakikada Ali Habeşoğlu attı.


Grup aşamasına üç puanla başlayan Gençlerbirliği bir sonraki maçında Antalyaspor'a konuk olacak.


GENÇLERBİRLİĞİ - BODRUM FK MAÇ ÖZETİ
TÜRKİYE KUPASI İLK HAFTA SONUÇLARI



#Gençlerbirliği
#Bodrum FK
#Ziraat Türkiye Kupası
