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Türkiye-Letonya maçı bilet fiyatları ne kadar ve ne zaman satışa çıkıyor?

Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı’nın, yarın İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Letonya ile oynayacağı müsabakanın biletleri bugün satışa çıkıyor.

Haber Merkezi İHA
Türkiye-Letonya maçı bilet fiyatları ne kadar ve ne zaman satışa çıkıyor?
Milli takımımız gruba 2'de 2 ile başlamıştı.

A Milli Futbol Takımı’nın, Letonya ile 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının biletleri bugün saat 15.00’te satışa çıkacak.

Stadyumun yüzde 15 kapasitesi oranında satışa sunulacak biletler, sadece Passo internet sitesi üzerinden alınabilecek.

Bilet fiyatları 25 ve 50 TL

Bilet alacak her taraftar için HES kodu zorunluluğu bulunuyor. Bir kişi, her bilet için ilgili kişilerin kimlik bilgileri ve HES kodları ile en fazla 5 bilet alabilecek.

  • Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 25 ve 50 TL olarak belirlendi.

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