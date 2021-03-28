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Türkiye-Letonya maçını Polonyalı hakem Daniel Stefanski yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü Letonya ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Haber Merkezi AA
Türkiye-Letonya maçını Polonyalı hakem Daniel Stefanski yönetecek
Daniel Stefanski

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 30 Mart Salı günü Letonya ile evinde oynayacağı G Grubu üçüncü maçını, Polonya Futbol Federasyonundan Daniel Stefanski yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Stefanski'nin yardımcılıklarını Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak.

  • Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yunanistan'dan Aristotelis Diamantopoulos olacak.

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