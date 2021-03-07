Tyler Boyd: Sadece Sivasspor için değil Beşiktaş için de önemli maçtı

Beşiktaş'ın Sivasspor'da oynayan kiralık oyuncusu Tyler Boyd, Galatasaray maçında gol attı. 2-2 biten mücadelede Boyd'un gol atması sosyal medyada gündem haline geldi.

ABD'li futbolcunun maç sonundaki sözleri ise tartışma başlattı. Tyler Boyd, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, “Beşiktaş için de önemli bir maçtı. Sivasspor'a puan kazandırdık" diye konuştu.

Konuyla ilgili yorum yapan yayıncı kuruluş yorumcusu Sabri Sarıoğlu şampiyonluk yarışı devam ederken bu açıklamayı doğru bulmadığını söyledi.

Öte yandan Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza da sosyal medya hesabından Tyler Boyd ile çekilen fotoğrafını paylaştı.

Josef de Souza'dan Tyler Boyd paylaşımı pic.twitter.com/sI905BkoNm REKLAM March 7, 2021