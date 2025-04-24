U19 Erkek Milli Voleybol Takımı Alanya'da hazırlanıyor

100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Kompleksi’nde 20 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek 13 günlük kamp, genç sporcuların uluslararası müsabakalara en iyi şekilde hazırlanmasına imkan sağlıyor. Milliler, Başantrenör Engin Yılmaz ve Yardımcı Antrenör Kazım Hidayetoğlu yönetiminde yoğun bir antrenman programı yürütüyor. Antrenmanlar, hem fiziksel hem de taktiksel hazırlık açısından büyük önem taşıyor.

Başantrenör Engin Yılmaz kamp süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "24 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde Özbekistan’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi ilk kampımızı Alanya’da gerçekleştiriyoruz. Tesislerin fiziki şartları, salonun yapısı ve konaklama imkanları gerçekten çok iyi. Tesis sorumluları ihtiyaçlarımızla yakından ilgileniyor. Bu da oyuncularımızın motivasyonunu ve verimini artırıyor" dedi.