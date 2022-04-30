Üç puan Başakşehir'in

Lig'de 35. hafta heyecanı devam ediyor. Günün açılış maçında Kasımpaşla sahasında Başakşehir'i konuk etti. Mücadele konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Başakşehir'in gollerini 28. dakikada Fredrik Gulbrandsen, 45. dakikada Trezeguet ve 52. dakikada penaltıdan Deniz Türüç kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 43. dakikada Mamadou Fall ve 78. dakikada Jackson Muleka attı. Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 60'a yükseltirken Kasımpaşa ligde iki maç sonra mağlubiyetle tanıştı ve 47 puanda kaldı.

Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Başakşehir evinde Galatasaray'ı konuk edecek.