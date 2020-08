Shakhtar Donetsk, Basel'i rahat geçti (ÖZET)

Veltins-Arena’da oynanan Shakhtar Donetsk - Basel mücadelesini İngiliz hakem üçlüsü Michael Oliver, Stuart Burt ve Simon Bennett yönetti.

Mücadeleye hızlı başlayan Shakhtar Donetsk, Marlos Bonfim’in asistinde Junior Moraes ile henüz 2. dakikada öne geçti. Baskısını sürdüren Ukrayna ekibi 22. dakikada gene Marlos Bonfim’in asistinde bu kez Taison ile farkı 2’ye çıkardı. Maçta ilk yarı Shakhtar Donetsk’in 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Shakhtar Donetsk yarı finalde

İkinci yarıda Basel oyuna denge getirmek için çabalasa da Shakhtar Donetsk, 75. dakikada Alan Patrick’in penaltı golü ile farkı 3’e çıkardı. Farkı açmanın verdiği rahatlıkla ataklarını da arttıran Shakhtar, 88. dakikada Dodo’nun golüyle durumu 4-0 yaptı. 90+2. dakikada Wolfswinkel, Basel’in tek golünü attı ve mücadele 4-1 sona erdi.

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk yarı finaldeki yerini aldı.

Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde 17 Ağustos Pazartesi günü Inter ile karşılaşacak.

Shakhtar Donetsk Basel maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Avrupa Ligi'nde Inter, Bayer Leverkusen karşısında turladı (ÖZET) UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Turu’nda bir üst tura çıkan ilk takımlar belli oldu. Tek maç eleme sistemine göre Almanya’da oynanan mücadelelerde son 4 takım arasına ismini yazdıran ekipler Manchester United ile Inter oldu.Inter ile Bayer Leverkusen’in karşı karşıya geldiği müsabakaya İtalyan ekibi gollerle başladı. 15. dakikada Barella gol perdesini aralarken, 21’de ise Lukaku skoru 2-0 yapan golü kaydetti.Bu golden 3 dakika sonra Bayer Leverkusen, farkı 1’e indirdi. Alman temsilcisi, 24. dakikada Havertz’in kaydettiği gol ile mücadeleyi 2-1’e getirdi. Maç bu sonuçla tamamlanırken, Inter ismini yarı finale yazdırmış oldu. Inter, yarı finalde Shaktar Donetsk - Basel maçının kazananı ile karşı karşıya gelecek.Inter Bayer Leverkusen maçının özetini izlemek için tıklayınız.Manchester United, Kopenhag'ı uzatmalarda geçti (ÖZET)⏹️ | FINITAAAAA!!!Siamo in semifinaleeeeeeee!!! DAIIIII!!! 👏👏👏#InterLeverkusen 2⃣-1⃣⚽️ #Barella (15')⚽️ #Lukaku (21')⚽️ Havertz (24')#UEL #FORZAINTER ⚫️🔵⚫️🔵 pic.twitter.com/QJbd82nzFs— Inter (@Inter) August 10, 2020

Manchester United, Kopenhag'ı uzatmalarda geçti (ÖZET) Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında oynanan çeyrek final maçında Kopenhag ile Manchester United, Almanya'nın Köln kentinde karşılaştı.Normal süresi 0-0 sona eren mücadelenin 95. dakikasında Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'in penaltı golüyle öne geçen Manchester United, kalan bölümde skoru korumasını bildi ve son dört takım arasına adını yazdırdı.Rakibi belli olacakManchester United, yarı finalde Wolverhampton-Sevilla eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.Manchester United Kopenhag maçının özetini izlemek için tıklayınızAvrupa Ligi'nde Inter, Bayer Leverkusen karşısında turladı (ÖZET)🤯 This man's dribbling is a joke.🥇 @AnthonyMartial is tonight's #MUFC Man of the Match, as chosen by you!#UEL pic.twitter.com/pxbQjzcI9e— Manchester United (@ManUtd) August 10, 2020