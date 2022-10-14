Spor Konferans Liginde haftanın oyuncusu Okaka
FUTBOL FUTBOL

Konferans Ligi'nde haftanın oyuncusu Okaka

Medipol Başakşehir’in golcüsü Stefano Okaka, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde haftanın futbolcusu seçildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
UEFA Konferans Liginde 4. haftanın en iyi oyuncusu kim seçildi?
Okaka'nın gol sevinci

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında Başakşehir, dün akşam sahasında Letonya temsilcisi RFS’yi 3-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin gollerini 11. dakikada Deniz Türüç ve 45 ile 72. dakikalarda Okaka kaydetti.

Nijerya asıllı İtalyan futbolcu Okaka, maçta gösterdiği performansla UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde dördüncü haftanın en değerli oyuncusu oldu.

33 yaşındaki futbolcu, UEFA tarafından yapılan oylamada Fiorentina’dan Gonzalez, Djurgarden’dan Wikheim ve FCSB’den Jorgensen’i geride bıraktı.

Türk futbolunun unutulmaz gecesi: Ülke puanı sıralamasını altüst ettik
SPOR
Türk futbolunun unutulmaz gecesi: Ülke puanı sıralamasını altüst ettik
Bonservisi belli oldu

Bonservisi
belli oldu

​Galatasaray Sacha Boey'in değerini belirledi.
Faul çalınmalıydı

'Faul çalınmalıydı'

Euroleague'den Anadolu Efes itirafı.
Gelecek yıl Avrupadayız

'Gelecek yıl
Avrupa'dayız'

​Dursun Özbek'ten 117. yıl mesajı.
Alt lige düşürüldü

Alt lige düşürüldü

​Yarım asırlık kulübün hazin çöküşü.
'Bu işin zirvesi'

'Bu işin zirvesi'

Bakan Kasapoğlu, Ampute Milli Takımı'nı kabul etti.
'Rakip <br>fark etmez'

'Rakip
fark etmez'

​Portekizli oyuncudan Fenerbahçe'ye gözdağı.
Farklı tarife

Farklı tarife

Trabzonspor 4-0'lık galibiyetle 15 yıl sonra en farklı galibiyeti aldı.
Hafta sonu<br>futbola doyulacak

Hafta sonu
futbola doyulacak

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig, önemli maçlara sahne olacak.
'Kazanmak için<br>çıkacağız'

'Kazanmak için
çıkacağız'

Bakasetas, Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş maçı öncesi konuştu.
Takım otobüsünü taşladılar

Takım otobüsünü taşladılar

​14 yaşındaki futbolculara çirkin saldırı.
'Problem oluşur'

'Problem oluşur'

Hüseyin Çimşir'den, Steafen Kuntz açıklaması.
'Taraftar baskısı<br>avantajımız'

'Taraftar baskısı
avantajımız'

Atakan Çankaya ve Oğuz Ceylan, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu.
'Hocaya <br>sahip çıkın'

'Hocaya
sahip çıkın'

​Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş taraftarına çağrı.
'Monaco tokat yedi'

'Monaco tokat yedi'

​Fransız basını Trabzonspor'u konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.