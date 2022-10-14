Konferans Ligi'nde haftanın oyuncusu Okaka

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında Başakşehir, dün akşam sahasında Letonya temsilcisi RFS’yi 3-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin gollerini 11. dakikada Deniz Türüç ve 45 ile 72. dakikalarda Okaka kaydetti.
Nijerya asıllı İtalyan futbolcu Okaka, maçta gösterdiği performansla UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde dördüncü haftanın en değerli oyuncusu oldu.
33 yaşındaki futbolcu, UEFA tarafından yapılan oylamada Fiorentina’dan Gonzalez, Djurgarden’dan Wikheim ve FCSB’den Jorgensen’i geride bıraktı.
🥇 The #UECL Player of the Week winner is...#Laufenn | #UECLPOTW pic.twitter.com/BWmpmOkjaL
🥇 The #UECL Player of the Week winner is...#Laufenn | #UECLPOTW pic.twitter.com/BWmpmOkjaL— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) October 14, 2022