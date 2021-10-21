UEFA Konferans Ligi'nde inanılmaz skor: Kimse gerçek olduğuna inanamadı

UEFA Avrupa Kofenrans Ligi C Grubu 3. hafta mücadelesinde Norveç temsilcisi Bodo Glimt, sahadında İtalyan ekibi Roma'yı 6-1 mağlup etti.
Aspmyra Stadı'nda oynanan ve Ali Palabıyık'ın görev aldığı karşılaşma Bodo'nun gol yağmuruna sahne oldu. Jose Mourinho yönetimindeki Roma'yı hezimete uğratan Norveç ekibi mücadeleden 6-1'lik farklı skorla galip ayrıldı.
Ev sahibi ekibin gollerini 8 ve 52. dakikada Erik Botheim, 20. dakikada Patrick Berg, 71 ve 80'de Ola Solbakken ile 78'de Amahl Pellegrino kaydetti. Roma'nın tek golü Carles Perez kaydetti.
- Karşılaşmayı 6-1 kazanan Bodo Glimt, grupta puanını 7'ye yükseltti ve zirveye yerleşti. Roma ise 6 puanla ikinci sırayı aldı.