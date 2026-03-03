Yeni Şafak
UEFA'dan Galatasaray'a kötü haber: Liverpool maçını etkileyecek

22:443/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
Galatasaray taraftarları Anfield'da yer alamayacak.
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak Galatasaray'a kötü haber geldi. UEFA, Juventus maçında yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılılara ceza verdi.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda Liverpool FC ile karşılaşacak olan Galatasaray'a UEFA’dan kötü haber geldi.

UEFA, Juventus maçında yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe seyircisiz oynama cezası verirken, ayrıca 40 bin Euro para cezası uygulandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar eşleşmenin ilk ayağında İngiliz ekibini 10 Mart Salı günü RAMS Park'ta ağırlayacak. Rövanş karşılaşması ise 18 Mart Çarşamba günü Anfield'da oynanacak.




