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UEFA'dan hakem Oğuzhan Çakır'a yarı final maçında görev

UEFA'dan hakem Oğuzhan Çakır'a yarı final maçında görev

15:253/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
AA
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Natura Dünyası Gençlerbirliği takımları Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetti.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Natura Dünyası Gençlerbirliği takımları Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetti.

Estonya'da düzenlenen UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Belçika ile Fransa arasında yarın oynanacak yarı final maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tallinn'deki Kadrioru Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Michail Papadakis (Yunanistan) ile Aleksandras Stepanovas (Litvanya) üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Alexandros Tsakalidis (Yunanistan) görev yapacak.

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