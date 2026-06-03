UEFA'dan hakem Oğuzhan Çakır'a yarı final maçında görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tallinn'deki Kadrioru Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Michail Papadakis (Yunanistan) ile Aleksandras Stepanovas (Litvanya) üstlenecek.