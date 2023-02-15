|
Spor

Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e Ajax-Union Berlin maçında görev verildi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:42 . 15/02/2023 Çarşamba
AA
Halil Umut Meler, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç, Avrupa Ligi'nde de 1 maç yönetti.

Halil Umut Meler, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç, Avrupa Ligi'nde de 1 maç yönetti.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Hollanda'nın Ajax ile Almanya'nın Union Berlin takımları arasında 16 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off müsabakasını yönetecek.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki Johan Cruyff Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.


Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.


#Ajax
#Halil Umut Meler
#Union Berlin
#Avrupa Ligi
2 saat önce
default-profile-img
Halil Umut Meler'e görev
Hull City deplasmanda Norwich City'e 3-1 mağlup oldu
Kahramanmaraş depreminin enerji yoğunluğu Hiroşima'nın iki bin katı
Uzman isim artçılar konusunda uyardı: Üç yıla kadar devam edebilir
Çiftçi Kayıt Sistemi ürün güncelleme başvuru tarihlerinde süre uzatıldı
Borsa İstanbul Grubu’ndan depremzedelere yardım
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.