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UEFA'dan Mehmet Türkmen'e görev

UEFA'dan Mehmet Türkmen'e görev

15:497/06/2025, Cumartesi
AA
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UEFA'dan Mehmet Türkmen'e görev
UEFA'dan Mehmet Türkmen'e görev

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, bugün Faroe Adaları ile Estonya arasında oynanacak UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu müsabakasında düdük çalacak.

Faroe Adaları ile Estonya U21 takımları arasında oynanacak karşılaşma, Faroe Adaları'nın Klaksvik şehrindeki Djupumyra Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak.


Müsabakada Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Göktuğ Hazar Erel üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

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