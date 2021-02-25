Spor Ümit Karan yönetimindeki Menemenspor patlama yaptı Bursaspor engelini de aştılar
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Ümit Karan yönetimindeki Menemenspor patlama yaptı: Bursaspor engelini de aştılar

TFF 1. Lig’in 23. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Menemenspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu. Bursaspor aldığı bu mağlubiyetle kötü gidişine devam ederken Ümit Karan yönetimindeki Menemenspor, son 6 haftada 10 puan toplayarak küme düşme hattının 7 puan üstüne çıktı.

Haber Merkezi İHA
Menemensporlu futbolcuların galibiyet sevinci.
Menemensporlu futbolcuların galibiyet sevinci.

TFF 1. Lig’in 23. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Menemenspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar;

14. dakikada Özer Hurmacı’nın ceza sahası içinde verdiği pasa tekte vuran Batuhan Kör’ün topu az farkla auta gitti.

16. dakikada Furkan Bayır’ın uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta top üstten auta çıktı.

42. dakikada İsmail Çokçalış’ın sağ taraftan yaptığı ortaya Burak Kapacak, vole ile karışık bir şut çıkarttı. Top az farkla auta gitti.

GOL!

  • 51. dakikada Traore’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Omar Mohamed’in sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

89. dakikada ceza sahası içinde Zenke’nin pasında Yusuf Talum, kale önünde vurduğu şutu Ataberk Dadakdeniz zorlukla topu kornere çeldi.

Bursaspor Ali Akman'ı arıyor

  • Bursaspor, Ali Akman'ı kadro dışı bıraktığından bu yana çıktığı 4 lig maçında 3 mağlubiyet aldı 1 kez de berabere kaldı. Yeşil-Beyazlılar dört maçta sadece 1 gol atabildi.




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