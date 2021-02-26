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Ümit Özat: Böyle bir hakem ilk defa görüyorum

Ankaraspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Tuzlaspor maçının hakemi Direnç Tonusluoğlu'yla ilgili "17 sene futbol oynadım, 10 senedir de antrenörlük yapıyorum, kaleciye 'hızlı ol' diyen bir hakemi ilk defa görüyorum. Hakem bunu söyleyemez" dedi.

Haber Merkezi İHA
Özat'ın çalıştırdığı Ankaraspor ligde kalma mücadelesi veriyor.
Özat'ın çalıştırdığı Ankaraspor ligde kalma mücadelesi veriyor.

TFF 1. Lig’in 23. haftasında Ankaraspor sahasında karşı karşıya geldiği Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Ankaraspor Teknik Direktörü Ümit Özat, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki takım oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlayan deneyimli çalıştırıcı, "İyi mücadele oldu. Rakibe göre yakaladığımız pozisyonlar bana göre daha netti. Sahaya baktığınızda bir taraftan Süper Lig’e play-off’tan da olsa çıkmak isteyen bir takım, bir taraftan da bu ligde kalmak isteyen bir takım vardı. Gol yollarında sıkıntımız var. Savunma anlayışımızı oturttuğumuzu düşünüyorum. Kolay kolay pozisyon vermiyoruz. Bana göre maçlarımız bundan sonra başlıyor. Önümüzde 11 tane maçımız var. Bu lig üst üste iki maç galip gelmeye bakar. Savunma da bir sıkıntımız yok ama hücum hattında sıkıntı yaşıyoruz, yaşayacakmış gibi duruyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Hakem kaleciye 'hızlı ol' diyemez"

Müsabakanın hakemi Direnç Tonusluoğlu ile ilgili de konuşan Özat, şunları söyledi:

  • "Son bir sözümde hakeme... 75. dakikada kalecime 'hızlı ol, hızlı ol' diyor. Biz bir puana oynamaya gelmedik ki, biz üç puan istiyoruz. Sen 75. dakikada benim kalecime nasıl 'hızlı ol' dersin. Senin böyle bir hakkın yok. Ben 17 sene futbol oynadım, 10 senedir de antrenörlük yapıyorum, kaleciye hızlı ol diyen bir hakemi ilk defa görüyorum. Hakem bunu söyleyemez."


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