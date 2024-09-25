Union SG cephesinden Mourinho açıklaması: 'Yarın maçtan sonra...'

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ta teknik direktör Sebastien Pocognoli, amaçlarının gol atmak olduğunu söyledi.





Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Pocognoli'ye takım kaptanı kaleci Anthony Moris eşlik etti.





Teknik direktör Pocognoli'nin açıklamaları:

"Şüphesiz ki yeni bir antrenörle çok değişen bir takım oldular. Geçen seneye göre çok daha kaliteli bir takım durumundalar. Geçen seneki iki maç, atmosfer ve takım konusunda bize fikir verdi."





"Biz sadece yarınki maça odaklanıyoruz. Eksiklerimizi düzeltiyoruz, iyileştiriyoruz. Amacımız gol atmak ve yarın sonucu göreceğiz. Yarın genlerimizde ne varsa onu göstereceğiz. Yarınki maçın deplasmanda olması bizim için fark etmiyor, kendi oyunumuza bakacağız."





"Jose Mourinho, tanıdığımız ve başarıdan başka bir şey kabul etmeyen bir teknik adam. Yarın maçtan sonra nasıl bir durum ortaya çıkacağını göreceğiz."

Kaleci Moris ise şöyle konuştu:

'Tavır ortaya koyacağımızı düşünüyoruz'

"Sahamızda yaşadığımız mağlubiyeti hatırlıyoruz. Bu kez daha gerçekçi bir tavır ortaya koyacağımızı düşünüyoruz. O maça göre rakibin kadrosunda büyük değişiklik olmamasına rağmen hazırlıklıyız."





'Ona antrenör olarak güveniyorum'

"Biz senelerce birlikte oynadık ve birbirimize saygımız büyük. Daha önce ona nasıl güveniyorsam bugün de ona antrenör olarak güveniyorum."



















