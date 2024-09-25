EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Futbol
Union SG cephesinden Mourinho açıklaması: 'Yarın maçtan sonra...'

Union SG cephesinden Mourinho açıklaması: 'Yarın maçtan sonra...'

20:2025/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Teknik direktör Sebastien Pocognoli
Teknik direktör Sebastien Pocognoli

Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli ile takım kaptanı Anthony Moris, Fenerbahçe maçı öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı. Sarı-lacivertlilerin geçen seneye göre çok daha kaliteli bir takım olduğunu belirten Pocognoli, "Amacımız gol atmak ve yarın sonucu göreceğiz. Yarın genlerimizde ne varsa onu göstereceğiz." dedi.

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ta teknik direktör Sebastien Pocognoli, amaçlarının gol atmak olduğunu söyledi.


Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Pocognoli'ye takım kaptanı kaleci Anthony Moris eşlik etti.


Teknik direktör Pocognoli'nin açıklamaları:

"Şüphesiz ki yeni bir antrenörle çok değişen bir takım oldular. Geçen seneye göre çok daha kaliteli bir takım durumundalar. Geçen seneki iki maç, atmosfer ve takım konusunda bize fikir verdi."


"Biz sadece yarınki maça odaklanıyoruz. Eksiklerimizi düzeltiyoruz, iyileştiriyoruz. Amacımız gol atmak ve yarın sonucu göreceğiz. Yarın genlerimizde ne varsa onu göstereceğiz. Yarınki maçın deplasmanda olması bizim için fark etmiyor, kendi oyunumuza bakacağız."


"Jose Mourinho, tanıdığımız ve başarıdan başka bir şey kabul etmeyen bir teknik adam. Yarın maçtan sonra nasıl bir durum ortaya çıkacağını göreceğiz."

Kaleci Moris ise şöyle konuştu:
'Tavır ortaya koyacağımızı düşünüyoruz'

"Sahamızda yaşadığımız mağlubiyeti hatırlıyoruz. Bu kez daha gerçekçi bir tavır ortaya koyacağımızı düşünüyoruz. O maça göre rakibin kadrosunda büyük değişiklik olmamasına rağmen hazırlıklıyız."


'Ona antrenör olarak güveniyorum'

"Biz senelerce birlikte oynadık ve birbirimize saygımız büyük. Daha önce ona nasıl güveniyorsam bugün de ona antrenör olarak güveniyorum."



Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ilk maçında evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’ı konuk ediyor. 26 Eylül Perşembe günü Ülker Stadyumun’da saat 19.45’te oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda 5 isim yer almıyor. Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Bright Osayi-Samuel'in durumu ise netlik kazanmadı. Takımla birlikte çalışan Nijeryalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak. Peki, Fenerbahçe’de Union maçında ilk 11’de kimler var? İşte Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…




#Fenerbahçe
#Union Saint-Gilloise
#Avrupa Ligi

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmen ataması mülakat sonuçları Danıştay kararı açıklandı mı? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu için Bakan Tekin’den açıklama geldi