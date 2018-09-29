Vagner Love golünü Süreyya Soner'le kutladı

Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan ve artık kadroda düşünülmediği iddia edilen Vagner Love, Kayserispor maçına ilk 11'de başladı ve takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Brezilyalı futbolcu bu golden sonra büyük bir sevinç yaşadı. Love, yedek kulübesindeki kutlamasını ise takımın malzemecisi Süreyya Soner ile yaptı.

Vagner Love, Beşiktaş formasıyla ilk 11'de başladığı beşinci Süper Lig maçında ilk kez rakip fileleri havalandırdı. (diğer üç golü oyuna sonradan girdiği maçlarda gelmişti).