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VakıfBank 3 isimle sözleşme uzattı

VakıfBank 3 isimle sözleşme uzattı

11:4426/02/2025, Çarşamba
DHA
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Zehra Güneş (solda), Ayça Aykaç (ortada), Sıla Çalışkan (sağda)
Zehra Güneş (solda), Ayça Aykaç (ortada), Sıla Çalışkan (sağda)

VakıfBank Spor Kulübü, altyapısından yetişen Zehra Güneş, Ayça Aykaç Altıntaş ve Sıla Çalışkan'ın sözleşmelerini uzattığını açıkladı.

Sarı-siyahlı ekip bu sezon başında takım kaptanlığı görevini üstlenen Zehra Güneş, libero Ayça Aykaç Altıntaş ve pasör Sıla Çalışkan'ın sözleşmelerini yeniledi.


Zehra Güneş VakıfBank formasıyla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 4 Kupa Voley ve 3 Şampiyonlar Kupası zaferi yaşarken, Ayça Aykaç Altıntaş 4 FIVB Kulüpler Dünya Kupası, 4 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 Sultanlar Ligi, 4 Kupa Voley, 4 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı. VakıfBank altyapısında yetişen Sıla Çalışkan ise 2024/25 sezonu öncesi tekrardan sarı-siyahlı ekibe dönmüştü.

#VakıfBank
#Voleybol
#Zehra Güneş

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