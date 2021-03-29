Valbuena performansıyla yeni sözleşmeyi kaptı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Olympiakos'a transfer olan Valbuena, burada adeta küllerinden doğdu.
Yunan ekibinin formasıyla 70 maça çıkan Fransız futbolcu, 11 gol atarken 31 de asist yapma başarısı gösterdi.
Olympiakos, 42 gole direkt katkı sağlayan 36 yaşındaki yıldız futbolcunun sezon sonu bitecek olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.
"Bu efsanevi formayı giydiğim için çok mutluyum"
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Valbuena, "Bu efsanevi formayı giydiğim için çok mutluyum. Herkese teşekkür ederim. 2019 yılında bir kulüpten çok, gerçek bir aileye katıldım. Bağlılığıma güvenebilirsiniz. Sahada daima her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandı.
Για άλλον έναν χρόνο θα φοράει τα ερυθρόλευκα ο Ματιέ Βαλμπουενά! / @MathieuVal8 in the red and white of Olympiacos for another year! 🔴⚪️#Olympiacos #MathieuValbuena #France #Football #Renew #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/BVaXNzPb2B
Για άλλον έναν χρόνο θα φοράει τα ερυθρόλευκα ο Ματιέ Βαλμπουενά! / @MathieuVal8 in the red and white of Olympiacos for another year! 🔴⚪️#Olympiacos #MathieuValbuena #France #Football #Renew #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/BVaXNzPb2B— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) March 29, 2021