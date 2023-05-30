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Spor

Valencia Alex'i geçti

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, 29. golünü kaydederek sarı-lacivertli kulübün efsane futbolcusu Alex de Souza'nın rekorunu kırdı.

20:36 . 30/05/2023 Salı
DHA
Alex'i geçti Aykut Kocaman'ı yakaladı.

Alex'i geçti Aykut Kocaman'ı yakaladı.

Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Enner Valencia, 2. dakikada Arda Güler’in pasında topla buluşarak fileleri havalandırdı.


Böylece gol sayısını 29’a yükselten Valencia, Fenerbahçe formasıyla lig tarihinde bir sezonda en çok gol kaydeden yabancı oyuncu unvanının sahibi oldu.


2011-12 sezonunda Brezilyalı Alex de Souza’nın elde ettiği 28 gollük rekoru geride bırakan Valencia, Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.


Aykut Kocaman'ın rekoruna ortak oldu

Öte yandan Valencia, sarı-lacivertli forma ile bir sezonda en çok gol kaydeden Aykut Kocaman'ın 1988/89 sezonunda bulduğu 29 gol rekoruna da ortak oldu.





#Fenerbahçe
#Enner Valencia
#Alex de Souza
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