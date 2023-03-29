Valencia Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Fenerbahçe 4 günlük iznin ardından hafta sonu Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına dün başladı, idmana milli takımlarda bulunan futbolcuların yarı sıra tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King, Batshuayi, Oosterwolde ve Lincoln katılmadı.

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının yapıldığı idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Derbiye yetişmesi için yoğun tedavi uygulanan Enner Valencia ise hem sahada hem de salonda bireysel olarak çalıştı. Yıldız golcünün Beşiktaş derbisinde sahada olma ihtimali yüksek. Ayrıca sakatlıkları geçen Willian Arao ve Emre Mor da takımla çalışmada yer aldı.