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Spor

Valencia Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Fenerbahçe, Süper Lig’in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli takımda Enner Valencia bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.

Haber Merkezi
10:35 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Enner Valencia ligde gol krallığında zirvede yer alıyor.

Enner Valencia ligde gol krallığında zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe 4 günlük iznin ardından hafta sonu Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına dün başladı, idmana milli takımlarda bulunan futbolcuların yarı sıra tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King, Batshuayi, Oosterwolde ve Lincoln katılmadı.


Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının yapıldığı idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Valencia Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Derbiye yetişmesi için yoğun tedavi uygulanan Enner Valencia ise hem sahada hem de salonda bireysel olarak çalıştı. Yıldız golcünün Beşiktaş derbisinde sahada olma ihtimali yüksek. Ayrıca sakatlıkları geçen Willian Arao ve Emre Mor da takımla çalışmada yer aldı.






#Fenerbahçe
#Enner Valencia
#Beşiktaş
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