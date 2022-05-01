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Valerien Ismael'den Rosier açıklaması: Kabul edilebilir değil

Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, özellikle kulübenin katkısından dolayı çok memnun olduğunu söyledi. Karşılaşmada sarı kart gören ve Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşen Rosier hakkında da konuşan Ismael, "Kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Valerien Ismaelden Rosier açıklaması: Kabul edilebilir değil
​Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Kayserispor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Ismael, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, önemli bir galibiyet aldıklarını ve bugün iki farklı performans gösterdiklerini söyledi.

"Kulübenin katkısından dolayı çok memnun olduğumu söyleyebilirim"

İlk yarı kendilerini tatmin etmeyen bir mantalitede oynadıklarını belirten Ismael, şunları söyledi:

"Kayseri'ye gelip burada yüzde 80 performans ile oynayamazsınız. Bir sonraki maçımızın Fenerbahçe maçı olduğu ve oyuncalarımızın o maçı düşündüğünü ben de hissettim ama bunun için zamanımız olduğunu ve bugün burada Kayserispor maçından dolayı bulunduğumuzu konuştuk. Mantalitemizi daha yükseltmemiz, daha da iyileştirmemiz, değiştirmemiz gerektiğinden bahsettik. Bir sonraki haftaya en iyi hazırlığın bugün burada galibiyet olması gerektiğini konuştuk. Ben bugün göstermiş olduğumuz reaksiyondan dolayı çok memnunum, çok mutluyum. Özellikle kulübenin katkısından dolayı çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Nkoudou çok iyi bir performans gösterdi. Bize 3 puanı getiren performansı gösterdi. İstatistiklere baktığımız zaman 3'üncü deplasman galibiyeti. Bu çok yetersiz gerçekten ama bugün özelinde 3 puan aldığımız için mutluyuz."

  • Rosier'in cezalı duruma düşmesi
  • Karşılaşmada sarı kart gören ve Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşen Rosier hakkında da konuşan Ismael, "Rosier bugün o sarı kartı görmemeliydi, bu kabul edilebilir değil. Daha disiplinli olması gerekiyordu. Sistemimiz için çok önemli bir oyuncu ama burada hata yaptı" dedi.

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