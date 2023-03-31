Vanspor'un 16 maçtır bileği bükülmüyor

Son olarak 5 Kasım 2022'de lider Kocaelispor’a deplasmanda 4-2 yenildikten sonra 16 maçtır hiç yenilmeyen Vanspor, bu periyotta 14 galibiyet, 2 beraberlikle müthiş bir çıkışa imza attı. Grupta 11'inci sıradan başladığı tırmanışta zirveyle arasındaki 13 puanlık farkı her geçen hafta kapatan Van ekibi, 2. sıraya tırmanarak şampiyonluk yarışında lider Kocaelispor'la arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Her maçın final niteliğinde olduğunu belirten Bozkurt, "Rakiplerimize göre mütevazı bütçe ile kurulan bir takım olmamıza rağmen güzel bir seri yakaladık. Amacımız bu seriyi devam ettirmek. Yaşadığımız olumsuzluklara rağmen, yönetim, teknik ekip ve futbolcular ile birlikte kenetlenerek hedefimizden sapmadan maç maç ilerliyoruz. Sezon sonunda Vanspor’u bir üst lige çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.