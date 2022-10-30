Spor Meksika Grand Prixsinde pole pozisyonu Verstappenin
MOTOR SPORLARI F1

Meksika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonasının 20. ayağı bu hafta sonu Meksika pistinde koşulacak. Şampiyonluğunu iki yarış önce Japonya'da garantileyen Max Verstappen, sıralama turlarındaki derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Hollandalı pilot ilk sıradan başlayacağı yarışı kazanması halinde bir büyük rekoru daha kırmış olacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Verstappen Meksikada ilk sırada başlayacak: Kazanırsa bir rekoru daha kıracak!
Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, evindeki yarışa 4. sırada başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. ayağı Meksika Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Japonya'da şampiyonluğunu ilan eden Verstappen, başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Autodromo Hermanos Rodriguez pistinde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında, 1.17.775 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Hollandalı pilotun 0.304 saniye arkasındaki George Russell ikinciliği, pisti liderden 0.309 saniye yavaş turlayan Lewis Hamilton üçüncülüğü elde etti.

71 turluk yarış, bugün TSİ 23.00'te başlayacak.

Verstappen rekor peşinde

İkinci Dünya Şampiyonluğunu iki yarış önce Japonya Suzuka GP'de garantileyen Red Bull pilotu Max Verstappen bir rekorun daha peşinde.

Geçen hafta Amerika Austin'de de kazanan Hollandalı pilot, bu sezon aldığı 13. galibiyet ile bir sezonda en çok yarış kazanan Michael Schumacher ve Sebastian Vettel'in rekoruna ortak olmuştu.

  • Verstappen ilk sırada başlayacağı Meksika GP'yi kazanması halinde bu sezonki 14. yarışını kazanarak Formula 1 tarihinde bir sezonda en çok yarış kazanan pilot unvanının da sahibi olacak.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Pit (@pitspor)'in paylaştığı bir gönderi

Buruk nefes aldı
SPOR
Buruk nefes aldı

Jorge Jesus hamleleriyle maçı değiştiriyor
SPOR
Jorge Jesus hamleleriyle maçı değiştiriyor
Neymardan muhteşem hareket

Neymar'dan
muhteşem hareket

PSG sahasında Troyes 4-3'ü mağlup etti.
Hamleleriyle maçı değiştiriyor

Hamleleriyle
maçı değiştiriyor

Jesus'un sonradan oyuna aldığı futbolcular gole doymuyor.
Buruk nefes aldı

Buruk
nefes aldı

​Derbi öncesi alınan galibiyet kara bulutları dağıttı.
90+3'te <br>gelen liderlik

90+3'te
gelen liderlik

​Lewandowski Barcelona'yı ipten aldı.
Camiayı sevindiren haber

Camiayı sevindiren haber

​Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kamulaştırılmayacağını açıkladı.
Eleştiriye sebep olan ofsayt çizgisi

Eleştiriye sebep olan ofsayt çizgisi

​Sakaryaspor'un iptal edilen golündeki çekilen ofsayt çizgisi tepkilere sebep oldu.
Kötü haber

Kötü haber

​Rıdvan Yılmaz, 11 başladığı maçın ilk dakikalarında sakatlanarak oyundan çıktı.
'Ben bu takımı <br>ligde tuttum'

'Ben bu takımı
ligde tuttum'

Ertuğrul Taşkıran'dan Konyaspor taraftarına tepki.
Puanlar paylaşıldı

Puanlar paylaşıldı

Tansiyonu yüksek maçtan beraberlik çıktı.
Haaland yoksa <br>De Bruyne var

Haaland yoksa
De Bruyne var

​Manchester City, Leicester City'yi tek golle geçti.
Büyük hata

Büyük hata

​İbrahim Sehic takımının gol yemesine sebep oldu.
'Taraftarımız <br>onları sevmiyor'

'Taraftarımız
onları sevmiyor'

​Kim Min Jae, en çok yenmek istediği takımı açıkladı.
'Kulübün <br>borcunu gerilettik'

'Kulübün
borcunu gerilettik'

Ahmet Ağaoğlu Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.