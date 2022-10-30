Meksika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. ayağı Meksika Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Japonya'da şampiyonluğunu ilan eden Verstappen, başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Autodromo Hermanos Rodriguez pistinde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında, 1.17.775 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Hollandalı pilotun 0.304 saniye arkasındaki George Russell ikinciliği, pisti liderden 0.309 saniye yavaş turlayan Lewis Hamilton üçüncülüğü elde etti.

71 turluk yarış, bugün TSİ 23.00'te başlayacak.

Verstappen rekor peşinde

İkinci Dünya Şampiyonluğunu iki yarış önce Japonya Suzuka GP'de garantileyen Red Bull pilotu Max Verstappen bir rekorun daha peşinde.

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Geçen hafta Amerika Austin'de de kazanan Hollandalı pilot, bu sezon aldığı 13. galibiyet ile bir sezonda en çok yarış kazanan Michael Schumacher ve Sebastian Vettel'in rekoruna ortak olmuştu.

Verstappen ilk sırada başlayacağı Meksika GP'yi kazanması halinde bu sezonki 14. yarışını kazanarak Formula 1 tarihinde bir sezonda en çok yarış kazanan pilot unvanının da sahibi olacak.

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