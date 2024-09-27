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Victor Osimhen kariyerinde bir ilki yaşadı

Victor Osimhen kariyerinde bir ilki yaşadı

16:4427/09/2024, Cuma
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Osimhen'in Galatasaray'da yaptığı asistler dikkat çekiyor.
Osimhen'in Galatasaray'da yaptığı asistler dikkat çekiyor.

Galatasaray'da transferin son anlarında kadroya katılan Nijeryalı forvet Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği maçlarda bir ilki başardı.

Galatasaray, yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala flaş bir transfere imza attı ve dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'i kadrosuna kiralık olarak kattı. Futbolcunun sarı-kırmızılılardaki performansı büyük merak konusu haline gelmişti.


Nijeryalı yıldız şimdiye kadar sarı-kırmızılılarda henüz gol sevinci yaşayamadı. Futbolcu buna rağmen gerek sahada gösterdiği performans gerek hırsı ile sarı-kırmızılı camianın kısa süre içerisinde büyük sevgisini kazandı.


Son olarak Nijeryalı yıldız ile ilgili flaş bir ayrıntı gün yüzüne çıktı. Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre Galatasaray'ın bir yıllığına kiraladığı Osimhen kariyerinde ilk defa 3 maç üst üste asist yapma başarısı gösterdi.


Futbolcu bu başarısı ile dikkat çekerken cumartesi günü Kasımpaşa ile oynanacak olan maçta gol atması sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.


#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Transfer

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