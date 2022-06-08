Vida'ya dev talip: Görüşmeler başlıyor

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Domagoj Vida ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde 33 yaşındaki tecrübeli savunmacının yeni adresinin İtalya olabileceği öne sürüldü.

Serie A'nın güçlü ekiplerinden Napoli'de yetkililerin, Hırvatistan'ın Fransa ile oynadığı Uluslar Ligi maçında Vida'yı takip ettirdiği ve tecrübeli futbolcunun performansından etkilendikleri bildirildi.

İtalyan ekibinin Vida ile transfer görüşmesinde bulunacağı aktarıldı.

Beşiktaş formasıyla 164 maça çıkan Domagoj Vida, 16 gol attı. Hırvat stoper siyah-beyazlı formayla bir de Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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