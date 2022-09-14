ÖZET | Viktoria Plzen-Inter: 0-2

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Viktoria Plzen sahasında Inter'i konuk etti. Mücadeleyi İtalyan temsilcisi 2-0 kazandı.

Hakan Çalhanoğlu yedek başladı

Inter'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Edin Dzeko ve 70. dakikada Denzel Dumfries kaydetti. Plzen'de ise Pavel Bucha 61. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmaya milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu yedek başlarken, 72. dakikada oyuna dahil oldu.

Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçlarında Inter sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Plzen ise deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak.

SPOR ÖZET | Leverkusen-Atletico Madrid: 2-0

SPOR ÖZET | Porto-Club Brugge: 0-4

SPOR ÖZET | Liverpool-Ajax: 2-1

Viktoria Plzen-Inter maç özeti





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