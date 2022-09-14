Spor ÖZET | Viktoria Plzen-Inter 0-2
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ÖZET | Viktoria Plzen-Inter: 0-2

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Viktoria Plzen sahasında Inter'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmaya milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu yedek başlarken, 72. dakikada oyuna dahil oldu. Şampiyonlar Ligi maç özetlerini ve Viktoria Plzen-Inter maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Viktoria Plzen-Inter 0-2 maç özeti izle: Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
Inter'li oyuncuların gol sevinçleri

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Viktoria Plzen sahasında Inter'i konuk etti. Mücadeleyi İtalyan temsilcisi 2-0 kazandı.

Hakan Çalhanoğlu yedek başladı

Inter'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Edin Dzeko ve 70. dakikada Denzel Dumfries kaydetti. Plzen'de ise Pavel Bucha 61. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmaya milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu yedek başlarken, 72. dakikada oyuna dahil oldu.

Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçlarında Inter sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Plzen ise deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak.

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