Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Vincenzo Montella İspanya hezimetinin sebebini açıkladı

Vincenzo Montella İspanya hezimetinin sebebini açıkladı

00:298/09/2025, Pazartesi
G: 8/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından konuştu.

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında konuk ettiği İspanya'ya 6-0 mağlup oldu.


Ağır yenilginin ardından konuşan teknik direktör Vincenzo Montella basın toplantısında üzgün olduğunu ifade etti.


Montella'nın açıklamaları şöyle;
'Bu istediğimiz bir şey değil'

"Hepimiz üzgünüz. Futbolcularımız ve seyircilerimiz için üzgünüz. Ben de çok üzgünüm bu sonuç için. İlk başta biz birkaç fırsat yakaladık, gole çeviremedik. Rakip iki kere geldi ve gol attı. Zamanla inancını da kaybediyorsun böyle olunca. Bu sefer bu maç ortaya çıktı. Bu istediğimiz bir şey değil. Gelişen ve gelişmeye açık bir kadromuz var. Akıllı davranırsak, bu maçtan gerekli dersleri alırız."


'Bu taktiksel değildir'

"Maça bakınca, taktiksel olarak gerçekçi bir analiz çıkaramazsınız. Futbolcularımız, duygusal anlamda sorumluluk hissettiği için performanslarının altında kaldı. Rakip her yerde ikili mücadeleleri kazandı. Bu taktiksel değildir. Demoralize olmamamız gerekiyor."


'Birlik olarak çıkacağız'

"Bu maç bizim için çok büyük bir ders olacak. Birlik olarak çıkacağız. Buradan çok daha güçlü bir şekilde kalkacağımızı biliyorum."





#Vincenzo Montella
#Türkiye
#İspanya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
X Twitter, Tiktok, Youtube, Facebook, Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Eylül Sosyal medyada erişim sorunu son durum