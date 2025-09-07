Yeni Şafak
A Milli Takım'da sakatlık şoku: İspanya maçı öncesi kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da sakatlık şoku: İspanya maçı öncesi kadrodan çıkarıldı

7/09/2025, Pazar
G: 7/09/2025, Pazar
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci maçında Türkiye sahasında İspanya'yı ağırlayacak. Mücadeleye az bir süre kala A Milli Takımımızın yıldız ismi sakatlık yaşadı ve maç kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek.


Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek başlayan milliler, İspanya karşısında da galibiyet için sahaya çıkıyor.


Konya'da oynanacak kritik mücadele öncesi ay-yıldızlı ekipte beklenmedik bir sakatlık yaşandı. Kasığında ağrı hisseden Kaan Ayhan maç kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye, İspanya karşısında şu ilk 11'le çıkıyor;

"Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu."







