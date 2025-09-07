A Milli Takım'da sakatlık şoku: İspanya maçı öncesi kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek başlayan milliler, İspanya karşısında da galibiyet için sahaya çıkıyor.