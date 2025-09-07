A Milli Takım'da sakatlık şoku: İspanya maçı öncesi kadrodan çıkarıldı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci maçında Türkiye sahasında İspanya'yı ağırlayacak. Mücadeleye az bir süre kala A Milli Takımımızın yıldız ismi sakatlık yaşadı ve maç kadrosundan çıkarıldı.
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek.
Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek başlayan milliler, İspanya karşısında da galibiyet için sahaya çıkıyor.
Konya'da oynanacak kritik mücadele öncesi ay-yıldızlı ekipte beklenmedik bir sakatlık yaşandı. Kasığında ağrı hisseden Kaan Ayhan maç kadrosundan çıkarıldı.
"Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu."