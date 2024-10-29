Vincenzo Montella’dan milli yıldıza övgü: ‘Olağanüstü gollerin hepsini attı’

Müsabaka 4-2 Inter üstünlüğüyle sürerken oyuna dahil olan ve attığı 2 golle takımına 1 puanı kazandıran milli futbolcu Kenan Yıldız'dan övgüyle bahseden Montella, “Onun adına çok mutluyum. Bu başarı doğru zamanda geldi. Henüz 19 yaşında. Bir maçta (Inter – Juventus maçlarında) 2 gol atan en genç oyuncu oldu. Gol yollarında önemli bir tepki verdi. Türkiye'de onun hakkında çok şey konuşuluyor ve Kenan bunu hak ediyor. Motta şaşırtıcı bir şekilde onu başlangıçta kenarda tuttu. Ama o oyuna çok iyi girdi. Hiç şüphem yoktu. Çünkü o zihinsel olarak olgun bir çocuk. Tavrında asla hata yapmaz" ifadelerini kullandı.