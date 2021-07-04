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Vitor Pereira İstanbul'a ekibiyle birlikte geldi

Fenerbahçe’nin yeni Teknik Direktörü Vitor Pereira İstanbul’a geldi. Pereira'nın yanında yardımcılarının da olması dikkat çekti.

Haber Merkezi İHA
Vitor Pereira İstanbula ekibiyle birlikte geldi
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe’nin yeni Teknik Direktörü Vitor Pereira, İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı’na özel uçakla Portekiz'den gelen Pereira’yı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki karşıladı.

Sarı-lacivertlileri daha önce 2015-2016 sezonunda çalıştıran Portekizli teknik adam, yarın takımla birlikte Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’ne hareket edip burada futbolcularla birlikte kamp dönemi geçirecek.

  • Öte yandan Vitor Pereira ile birlikte İstanbul'a gelenler arasında Portekizli teknik adamın yardımcıları da yer aldı. Sarı lacivertlilerde Pereira'nın birinci yardımcısı bir önceki dönemde olduğu gibi Filipe Almeida olacak.

Pereira'nın ekibinde yer alan diğer antrenörler şöyle;

    - Filipe Almeida (Yardımcı Antrenör)

    - Luis Miguel (Yardımcı Antrenör)

    - Antonio Ascensao (Fiziksel Gelişim Antrenörü)

    - Luis Nuno Nedio (Analizci)

    - Bruno Moura (Analizci)

Filipe Almeida, Vitor Pereira'nın yardımcılığını üstlenecek.
Filipe Almeida, Vitor Pereira'nın yardımcılığını üstlenecek.

Pereira'nın yardımcıları Portekizli teknik adamla birlikte İstanbul'a geldi.
Pereira'nın yardımcıları Portekizli teknik adamla birlikte İstanbul'a geldi.
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