Spor Vitor Pereiradan oyuncularla özel toplantı
FUTBOL FUTBOL

Vitor Pereira'dan oyuncularla özel toplantı

Ligde bir maç eksiğiyle, zirvedeki Trabzonspor'un 13 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Göztepe maçı öncesinde oyuncularıyla özel bir toplantı yaptı. Pereira, "Yenilsek de gerekli dersleri alarak hedefimize yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Vitor Pereiradan oyuncularla özel toplantı
Fenerbahçe, haftanın kapanış maçında Göztepe ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ligde bugün oynayacakları Göztepe maçı öncesi oyuncularıyla yaptığı konuşmada, “Ligde hedefimiz şampiyonluk. Bu hedefe ulaşma yolunda bazen maç kaybedeceğiz, hata yapacağız. Bunları geride bırakmalıyız. Gerekli dersleri alarak yolumuza devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluğu istediğinizi tüm Türkiye görsün"

Oyuncularına ligde karşılaşacakları Göztepe maçının önemini de hatırlatan Portekizli teknik adam, “Olimpiakos ile oynadığımız Avrupa Ligi maçımız geride kaldı. Şimdi önümüzde ligde önemli bir maç var. Rakibin ligdeki durumu sizleri yanıltmasın. Hiçbir maçı sahada mücadele etmeden kazanamazsınız. Göztepe deplasmanında ne kadar güçlü olduğunuzu şampiyonluğu ne kadar istediğinizi tüm Türkiye’ye göstermelisiniz” dedi.

  • Vitor Pereira'dan Göztepe uyarısı
  • Pereira Göztepe’nin hızlı ataklarına karşı savunma oyuncularını uyardı. Savunma beklerini ve kanatlarda forma giyecek oyuncuları da Halil Akbunar ve Cherif Ndiaye için uyarıldı. Göztepe’nin hızlı ataklarda Halil Akbunar ve Ndiaye’yi topla buluşturacağını dile getiren Pereira özellikle savunmadaki bekleri hızlı atıklarıyla dikkat çeken Halil Akbunar karşısında dikkatli olması konusunda uyarıldı.

Lugano'nun Süper Lig'deki en iyi 11'inde sürpriz isimler
SPOR
Lugano'nun Süper Lig'deki en iyi 11'inde sürpriz isimler

Fenerbahçe son dakikada yıkıldı
SPOR
Fenerbahçe son dakikada yıkıldı


Kartpostallık görüntüler

Kartpostallık görüntüler

​Yavuz Sultan Selim Köprüsü bulutların üstünde...
Türkiyenin tek tapulu lagünü

Türkiye'nin tek tapulu lagünü

Kuş türü sayısı 238'e yükseldi.
İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times itiraf etti: Sorunumuz Türk lirası değil Erdoğan

​Hedef Türkiye'nin global üs haline gelmesi.

Sekiz maddede, ​15 Temmuz'u bile destekleyen Muhammed bin Zayed'in ziyareti.

İran Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması.

​Haftanın ilk iş gününde yola çıkacaklar dikkat.
Saatteki hızı<br>110 km'ye çıkacak

Saatteki hızı
110 km'ye çıkacak

​Meteorolojiden tam fırtına uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.