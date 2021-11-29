Vitor Pereira'dan oyuncularla özel toplantı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ligde bugün oynayacakları Göztepe maçı öncesi oyuncularıyla yaptığı konuşmada, “Ligde hedefimiz şampiyonluk. Bu hedefe ulaşma yolunda bazen maç kaybedeceğiz, hata yapacağız. Bunları geride bırakmalıyız. Gerekli dersleri alarak yolumuza devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluğu istediğinizi tüm Türkiye görsün"

Oyuncularına ligde karşılaşacakları Göztepe maçının önemini de hatırlatan Portekizli teknik adam, “Olimpiakos ile oynadığımız Avrupa Ligi maçımız geride kaldı. Şimdi önümüzde ligde önemli bir maç var. Rakibin ligdeki durumu sizleri yanıltmasın. Hiçbir maçı sahada mücadele etmeden kazanamazsınız. Göztepe deplasmanında ne kadar güçlü olduğunuzu şampiyonluğu ne kadar istediğinizi tüm Türkiye’ye göstermelisiniz” dedi.

REKLAM

Vitor Pereira'dan Göztepe uyarısı

Pereira Göztepe’nin hızlı ataklarına karşı savunma oyuncularını uyardı. Savunma beklerini ve kanatlarda forma giyecek oyuncuları da Halil Akbunar ve Cherif Ndiaye için uyarıldı. Göztepe’nin hızlı ataklarda Halil Akbunar ve Ndiaye’yi topla buluşturacağını dile getiren Pereira özellikle savunmadaki bekleri hızlı atıklarıyla dikkat çeken Halil Akbunar karşısında dikkatli olması konusunda uyarıldı.

SPOR Lugano'nun Süper Lig'deki en iyi 11'inde sürpriz isimler

SPOR Fenerbahçe son dakikada yıkıldı



