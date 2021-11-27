Vodafone Park'ta korkutan sakatlık: Mert Günok hastaneye kaldırıldı

Dünya

Arnavutluk Kosova ile birleşiyor

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ‘Büyük Arnavutluk mümkün’ çıkışının ardından şimdi de Kosova ile birleşmek için yapılacak bir referandumda ‘evet’ oyu vereceğini açıkladı. Elbasan’da Arnavutluk ile Kosova’nın 7’nci görüşmesinde, iki ülke arasında 14 anlaşma imzalandı. Bu çerçevede sınırlarda polis kontrolü yerine kamera kontrolüne geçilmesine karar verildi