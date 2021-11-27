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Vodafone Park'ta korkutan sakatlık: Mert Günok hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'in 14. haftasında Beşlktaş sahasında GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Mücadelede GZT Giresunspor'un son golü öncesinde, siyah-beyazlı kaleci Mert Günok bir anda yerde kaldı. Dizi dönen kaleci hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Vodafone Parkta korkutan sakatlık: Mert Günok hastaneye kaldırıldı
Dördüncü gol öncesi ayağı çime takılıp sakatlanan Mert Günok, sahayı sedyeyle terk etti.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta GZT Giresunspor'u ağırladı. Mücadeleyi Karadeniz temsilcisi 4-0 kazandı. GZT Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Diabate, 55. dakikada Balde, 64. dakikada Serginho ve 90. dakikada Champness kaydetti. Ayrıca Beşiktaş'ta Necip Uysal 39. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Mert Günok hastaneye kaldırıldı

Karşılaşmanın 90’ıncı dakikasında Umut Nayir’ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Flavio, topu arka direkteki Champness’e gönderdi. Kaleci Mert Günok, geriye doğru hareketlenirken çime takılıp yere düştü ve oyuna devam edemedi. Champness topu boş ağlara gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi.

  • Dizi dönen kalecinin hastaneye kaldırıldığı ve çekilecek MR'dan sonra son durumunun belli olacağı öğrenildi.

Mert Günok'un sakatlandığı pozisyonu izlemek için tıklayınız.

Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.

Beşiktaş galibiyeti unuttu: GZT Giresunspor Vodafone Park'ta farklı kazandı
SPOR
Beşiktaş galibiyeti unuttu: GZT Giresunspor Vodafone Park'ta farklı kazandı


Korkutan sakatlık

Korkutan sakatlık

Dördüncü golde sakatlanan Mert Günok hastaneye kaldırıldı.
GZT GiresunsporBeşiktaşa fark attı

GZT Giresunspor
Beşiktaş'a fark attı

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