Vodafone Park'ta korkutan sakatlık: Mert Günok hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta GZT Giresunspor'u ağırladı. Mücadeleyi Karadeniz temsilcisi 4-0 kazandı. GZT Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Diabate, 55. dakikada Balde, 64. dakikada Serginho ve 90. dakikada Champness kaydetti. Ayrıca Beşiktaş'ta Necip Uysal 39. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Mert Günok hastaneye kaldırıldı
Karşılaşmanın 90’ıncı dakikasında Umut Nayir’ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Flavio, topu arka direkteki Champness’e gönderdi. Kaleci Mert Günok, geriye doğru hareketlenirken çime takılıp yere düştü ve oyuna devam edemedi. Champness topu boş ağlara gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi.
- Dizi dönen kalecinin hastaneye kaldırıldığı ve çekilecek MR'dan sonra son durumunun belli olacağı öğrenildi.
Mert Günok'un sakatlandığı pozisyonu izlemek için tıklayınız.
Beşiktaş'ta dizinden sakatlık yaşayan Mert Günok, hastaneye götürülüyor pic.twitter.com/OPLjKkn4YQ
Beşiktaş'ta dizinden sakatlık yaşayan Mert Günok, hastaneye götürülüyor pic.twitter.com/OPLjKkn4YQ— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 27, 2021