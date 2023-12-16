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Spor

Voleybolda Türk finali: VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit

Vakıfbank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Çin'in Tianjin takımını 3-0 mağlup etti ve finalde Eczacıbaşı'nın rakibi oldu.İki Türk ekibinin karşı karşıya geleceği final maçı yarın TSİ 14.30'da oynanacak.

16:17 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 16:35 - 16/12/2023 Cumartesi
AA
VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit
VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit

VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Çin temsilcisi Tianjin Bohai Bank'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.


Sarı-siyahlı takım, finalde yarın TSİ 14.30'da Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek.


Çin'in Hangzhou kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın yarı final müsabakasında maça iyi başlayan sarı-siyahlı takım, Gabi ve Frantti ile skor üretti. Skor üstünlüğünü elinde bulunduran VakıfBank, buna rağmen ilk bölümde rakibinin direncini kıramadı. 14-12'den sonra üst üste bulduğu sayılarla farkı açan VakıfBank, seti 25-16 aldı.


İkinci sete daha iyi başlayan taraf, ev sahibi ülke temsilcisi oldu. Sette 15-10 geri düştüğü rakibi karşısında 6-0'lık seri yakalayan sarı-siyahlı takım, 16-15 öne geçti. Cansu'nun etkili servisleri, Gabi ve Thompson'un sayılarıyla üstünlüğünü bırakmayan VakıfBank, seti 25-23 alarak skoru 2-0 yaptı.


Üçüncü sette de baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan VakıfBank, rakibinin direncine rağmen bu bölümü 25-23, maçı da 3-0 kazandı. Şampiyonada çıktığı 3. maçı da set vermeden kazanan VakıfBank, adını finale yazdırdı.


Sarı-siyahlı ekipte kaptan Gabi, altığı 17 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu. Thompson 14, Frantti ise 13 sayıyla galibiyete katkı verdi.


İlk kez Türk finali

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya gelecek.


İlki 1991'de düzenlenen organizasyona, 1992 ve 1994'te yapıldıktan sonra uzunca süre ara verildi. Turnuva, 2010'dan sonra düzenli olarak yapılmaya başlandı.


Bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen şampiyonanın finalinde ilk kez, iki Türk takımı kupa için mücadele edecek.




#FIBV Kadınlar Dünya Şampiyonası
#Vakıfbank
#Eczacıbaşı Dynavit
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