Volkan Demirel oyunu verdi

16:1721/09/2025, Pazar
IHA
Volkan Demirel, üyelerin fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.
Volkan Demirel, üyelerin fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından teknik direktör Volkan Demirel, başkanlık seçiminde oyunu kullandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nun ikinci gününde oy verme işlemi devam ediyor.


Kongre üyeleri, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi bitişiğinde yer alan Kenan Evren Lisesi arazisinde kurulan sandıklarda oylarını kullanmayı sürdürüyor.


Fenerbahçe’nin eski futbolcusu, teknik direktör Volkan Demirel de oyunu kullandı. Demirel, oyunu kullandıktan sonra stattan ayrıldı.


Volkan Demirel’e kongre üyeleri yoğun ilgi gösterdi.





#Fenerbahçe
#Volkan Demirel
#Kenan Evren Lisesi
