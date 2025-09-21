Volkan Demirel oyunu verdi

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından teknik direktör Volkan Demirel, başkanlık seçiminde oyunu kullandı.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nun ikinci gününde oy verme işlemi devam ediyor.
Kongre üyeleri, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi bitişiğinde yer alan Kenan Evren Lisesi arazisinde kurulan sandıklarda oylarını kullanmayı sürdürüyor.
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu, teknik direktör Volkan Demirel de oyunu kullandı. Demirel, oyunu kullandıktan sonra stattan ayrıldı.
Volkan Demirel’e kongre üyeleri yoğun ilgi gösterdi.