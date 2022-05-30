William Carvalho'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

William Carvalho bu sezon 49 maçta, 4 gol ve 5 asistle oynadı

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Jorge Jesus'un resmi olarak açıklanmasının ardından, arka arkaya transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler birçok isimle masaya oturdu.

5 milyon euro bonservis istiyor

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Portekizli oyuncu William Carvalho için kulübü Real Betis ile görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler, 1 yıl daha sözleşmesi olan Carvalho’yu kadrosuna katmak isterken, İspanyol ekibi ise 5 milyon euro bonservis istiyor.

30 yaşındaki oyuncu ve menajeriyle görüşen Fenerbahçe, Carvalho’nun Sporting Lizbon’da çalıştığı Jesus ile yeniden birlikte olmaktan memnun olacağı cevabını aldı.

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