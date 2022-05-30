William Carvalho'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Jorge Jesus'un resmi olarak açıklanmasının ardından, arka arkaya transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler birçok isimle masaya oturdu.
5 milyon euro bonservis istiyor
Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Portekizli oyuncu William Carvalho için kulübü Real Betis ile görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler, 1 yıl daha sözleşmesi olan Carvalho’yu kadrosuna katmak isterken, İspanyol ekibi ise 5 milyon euro bonservis istiyor.
- 30 yaşındaki oyuncu ve menajeriyle görüşen Fenerbahçe, Carvalho’nun Sporting Lizbon’da çalıştığı Jesus ile yeniden birlikte olmaktan memnun olacağı cevabını aldı.
Fenerbahçe, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Alexander Sörloth ile prensipte anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Alexander Sörloth ile prensipte anlaşma sağladı.— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 30, 2022