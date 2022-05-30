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William Carvalho'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, orta saha için Real Betis forması giyen William Carvalho ile görüşmelere başladı. 30 yaşındaki oyuncu eğer fırsat olursa yeniden Jesus ile çalışmaktan memnun olacağını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
William Carvalhodan Fenerbahçeye yeşil ışık​
William Carvalho bu sezon 49 maçta, 4 gol ve 5 asistle oynadı

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Jorge Jesus'un resmi olarak açıklanmasının ardından, arka arkaya transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler birçok isimle masaya oturdu.

5 milyon euro bonservis istiyor

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Portekizli oyuncu William Carvalho için kulübü Real Betis ile görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler, 1 yıl daha sözleşmesi olan Carvalho’yu kadrosuna katmak isterken, İspanyol ekibi ise 5 milyon euro bonservis istiyor.

  • 30 yaşındaki oyuncu ve menajeriyle görüşen Fenerbahçe, Carvalho’nun Sporting Lizbon’da çalıştığı Jesus ile yeniden birlikte olmaktan memnun olacağı cevabını aldı.

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