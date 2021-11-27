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Erling Haaland'dan muhteşem geri dönüş: Tarihe geçti (ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile C Grubu'nda yer alan Borussia Dormund, deplasmanda Wolfsburg’u 3-1 mağlup etti. Bundesliga'da çıktığı 50 maçta 50 gol atan Norveçli yıldız Haaland, 21 yaş 129 günle bu istatistiğe en az maçta ulaşan, en genç futbolcu oldu. Wolfsburg-Borussia Dortmund maçının özetini ve Haaland'ın attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Wolfsburg-Borussia Dortmund maçının özetini ve Haalandın golünü izle
Haaland'ın gol sevinci

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Wolfsburg’u 3-1 yendi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile C Grubu'nda yer alan Borussia Dormund, Bundesliga’nın 13. haftasında Volkswagen Arena’da Wolfsburg’a konuk oldu.

Dortmund deplasmanda kazandı

Ev sahibi ekibin 2. dakikada Wout Weghorst’un golüyle 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Emre Can, Borussia Dortmund’un kazandığı penaltıyı 35. dakikada gole çevirdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Borussia Dortmund, 55. dakikada Donyell Malen ve 81. dakikada Erling Haaland ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 30’a çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Wolfsburg ise 20 puanla 7. sırada yer alıyor.

  • Erling Haaland'dan harika gol
  • Bundesliga'da çıktığı 50 maçta 50 gol atan Norveçli yıldız Haaland, 21 yaş 129 günle bu istatistiğe en az maçta ulaşan, en genç futbolcu oldu. Yıldız oyuncu sakatlığının ardından muhteşem bir geri dönüş yaptı.

Wolfsburg-Borussia Dortmund maçının özetini izle

Wolfsburg-Borussia Dortmund maçının özetini izlemek için tıklayınız.
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