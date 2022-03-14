Spor Xavi iddialı Galatasarayı yeneceğiz
FUTBOL FUTBOL

Xavi iddialı: Galatasaray'ı yeneceğiz

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Galatasaray'a karşı oynayacakları rövanş maçı için iddialı konuştu. İspanyol çalıştırıcı, "Olabilecek en iyi 11'i sahaya süreceğim. Türkiye'de kazanacağız" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Xavi iddialı: Galatasarayı yeneceğiz
Xavi Hernandez

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’ndaki rakibi Barcelona, La Liga'nın 28'inci haftasında Osasuna ile karşılaştı.

Katalan ekibi, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri, 14 ve 21'inci dakikalarda Ferran Torres, 27'nci dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ve 75'inci dakikada Riqui Puig kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Barcelona, puanını 51'e yükseltti.

"Galatasaray'a karşı düşük tempoda bir maç oynadık"


Katalan ekibinde hafta sonunda oynanacak Real Madrid maçı öncesinde Galatasaray alarmı verildi. Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Osasuna galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunurken, "Galatasaray maçı bizim için tehlike alarmından daha fazlasıydı. Düşük tempoda bir maç oynadık. Daha önce de söyledim, tempoyu düşürürseniz, kimseyi yenemezsiniz. Galatasaray karşısında her şeyin daha kolay olacağını düşünmüştük. Bugün ritmimiz vardı ve boşlukları iyi doldurduk. Çok eksiksiz bir maçtı. Buraya geldiğimden beri en iyi maçlarımdan birini oynadık. Bize moral ve öz güven veren bir maçtı. Kazanmak önemliydi" dedi.

"Türkiye'de kazanacağız"

Galatasaray ve Real Madrid maçlarında kuracağı 11'e ve rotasyon yapıp yapmayacağına dair gelen soruya Xavi, "Olabilecek en iyi 11'i sahaya süreceğim. Durumlara da bağlı olarak bir 11 belirleyeceğim. Sakatlıklar, yorgunluklar, cezalar... Ancak Türkiye'de kazanmak zorundayız. Türkiye'de kazanacağız. Sonrasında Real Madrid ile El Clasico var. Bu maç öncesinde Galatasaray maçında bir yara almak istemiyoruz" cevabını verdi.

  • UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray'la 0-0 berabere kalan Barcelona, 17 Mart Perşembe günü İstanbul'da sarı-kırmızılılara konuk olacak. 20 Mart Pazar günü ise 23.00'te El Clasico oynanacak.

Burak Elmas'tan dev prim sözü
SPOR
Burak Elmas'tan dev prim sözü

Galatasaray Barcelona maçında tarihe geçti
SPOR
Galatasaray Barcelona maçında tarihe geçti

Krizin gölgesinde derbi
SPOR
Krizin gölgesinde derbi
Devamı gelecek

Devamı gelecek

Türkiye'nin ilk tank ihracatı tamam.
Koca köy kayboldu

Koca köy kayboldu

Evlerine gidebilmek için dev tüneller açtılar.
Müjdeleri peş peşe sıraladı

Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı.

Öğrencilere burs desteği başlıyor

Öğrencilere burs desteği başlıyor

​Türkiye'ye model olabilecek bir projeye daha imza attı.

İki bin 300 katılımcı arasından aday olarak gösterilmişti.

​Hastane saldırısında yaralanan kadın bebeğiyle hayatını kaybetti.

ABD'den Türkiye'ye önemli ziyaret: Rusya'dan kaçan 5 bin şirket rotayı Türkiye'ye çevirdi
Ekonomi

ABD'den Türkiye'ye önemli ziyaret: Rusya'dan kaçan 5 bin şirket rotayı Türkiye'ye çevirdi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'nin Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABD'li firmaya Türkiye'yi adres gösterdiğine yönelik haberlerin ardından Amerikan şirketleri temsilen ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant bu hafta Türkiye'yi ziyaret edecek.
Galatasaray-Beşiktaş rekabetinden ilginç notlar
Spor

Galatasaray-Beşiktaş rekabetinden ilginç notlar

97 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı. Rekabetin gol kralı 29 golle Beşiktaşlı Hakkı Yeten olurken, Galatasaraylı Gündüz Kılıç, 5 kezle bir maçta en fazla gol atan futbolcu unvanını aldı. Geride kalan 350 maçta en farklı skorlu galibiyetleri Galatasaray 9-2, Beşiktaş ise 5-0'lık sonuçlarla elde etti. Beşiktaş üst üste 17, Galatasaray ise 15 maç rakibine karşı galip gelemedi. Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde, 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi deplasman yasağı nedeniyle tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 biletli seyirci izledi ve bu rakam lig tarihinin seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti.
Montrö Bildirisi davası: İki emekli amiral ifade verdi
Gündem

Montrö Bildirisi davası: İki emekli amiral ifade verdi

"Montrö Bildirisi" ya da "Emekli Amiraller Bildirisi" olarak bilinen açıklamayla Montrö Boğazlar Sözleşmesi gündemi üzerinden milli iradeyi hedef alan ve haklarında dava açılan 103 emekli amiral arasında yer alan emekli koramiral Atilla Kıyat ve emekli tuğamiral İbrahim Akın İstanbul’da ifade verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.