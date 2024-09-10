Yabancı kuralı değişiyor mu? TFF kararını bugün açıklayacak

Kulüpler Birliği'nin yapılan son toplantısında yabancı sayısının artması, tartışma konusu olmuştu. Bazı kulüpler, mevcut yabancı kuralına göre hazırlıklarını yaptıklarını ve bu yüzden kabul etmediklerini savunmuştu.

Toplantı sonrası Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Federasyonumuz 12'yi 14 yaptı. Bazı kulüplerin hâlâ fazla yabancıları var. Futbolcuların bonservissiz kalması zarar oluyor. Bunu federasyonla istişare edeceğiz. Sorun olmayan kulüplerin sorun olanlara destek olması gerektiğini ifade ettik" demişti.