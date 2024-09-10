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Spor

Yabancı kuralı değişiyor mu? TFF kararını bugün açıklayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için remi başvuruları değerlendirmek adına bugün toplanacak ve karara bağlayacak.

Haber Merkezi
11:03 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 11:32 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
TFF
TFF

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün toplanıyor. Süper Lig'den bazı takımlar yabancı sayısının değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu.


Toplantıda tartışıldı

Kulüpler Birliği'nin yapılan son toplantısında yabancı sayısının artması, tartışma konusu olmuştu. Bazı kulüpler, mevcut yabancı kuralına göre hazırlıklarını yaptıklarını ve bu yüzden kabul etmediklerini savunmuştu.


Toplantı sonrası Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Federasyonumuz 12'yi 14 yaptı. Bazı kulüplerin hâlâ fazla yabancıları var. Futbolcuların bonservissiz kalması zarar oluyor. Bunu federasyonla istişare edeceğiz. Sorun olmayan kulüplerin sorun olanlara destek olması gerektiğini ifade ettik" demişti.


TFF Yönetim Kurulu'nun, bugün yapacağı toplantıda bu konuyu karara bağlayacağı öğrenildi.





#Süper Lig
#TFF
#Kulüpler Birliği
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