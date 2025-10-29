Yeni Şafak
Yalçın Koşukavak'ın yeni adresi belli oldu

Yalçın Koşukavak'ın yeni adresi belli oldu

16:3229/10/2025, Çarşamba
G: 29/10/2025, Çarşamba
AA
Teknik direktör Yalçın Koşukavak
Teknik direktör Yalçın Koşukavak

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağladı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüze kulübümüze hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


Başkent ekibi, Sedat Ağçay ile yollarını ayırmıştı.





#Yalçın Koşukavak
#Ankara Keçiörengücü
#Trendyol 1. Lig
