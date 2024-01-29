|
Spor

Yayın ihalesi için evrak alma süresi uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayın ihalesi için gerekli dokümanların teslim alınma süresinin bir hafta uzatıldığını açıkladı.

17:14 - 29/01/2024 Monday
AA
(Arşiv)
(Arşiv)

Yayın ihalesi için evrak alma süresi 1 hafta uzatıldı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği temsilcilerinin yer aldığı Yayın İhale Komisyonu, daha önce 26 Ocak 2024 saat 17.00 olarak belirlenen ihale dokümanlarının en son teslim alınma süresinin bir hafta uzatılarak 2 Şubat 2024 saat 17.00 olarak belirlenmesine karar verdi" ifadeleri kullanıldı.


Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenecek ihale, İhale Genel Şartnamesi'ne ve her bir pakete ilişkin Özel Şartnamelere uygun olarak kapalı teklif ve pazarlık usulüyle yapılacaktır. Yayın ihalesinin, İhale Genel Şartnamesi ve her bir pakete ait Özel Şartnamelerle eklerini satın alma süreci devam etmektedir" denildi.


Teklif vermek için son tarihin 14 Şubat Çarşamba günü olduğunun vurgulandığı açıklamada, tekliflerin ihale komisyonu tarafından değerlendirileceği ve 29 Şubat'a kadar ihalenin tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.


Öte yandan, 4 kurumun ihale dosyasını aldığı ve 4 yabancı kurumun da ihale ile ilgilendiği öğrenildi.





#Türkiye Futbol Federasyonu
#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Trabzonspor
#Beşiktaş
14 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
1999-2008 arası SGK girişi olanlara erken emeklilik çizelgesi çıktı! EYT'siz yeni detay netleşti