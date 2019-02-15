Yeni Malatya-Beşiktaş: 1-2

Süper Lig'in 22. haftasının açılışında Beşiktaş deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Mücadeleden önemli dakikalar;

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş henüz 2. dakikada Burak Yılmaz ve Güven Yalçın ile gole yaklaştı ancak Evkur Yeni Malatyaspor defansı gole izin vermedi. İlerleyen dakikalarda Evkur Yeni Malatyaspor oyunda dengeyi sağlamayı başardı.

Karşılaşmanın 33. dakikasında köşe vuruşu kullanan Beşiktaş'ta Caner Erkin'in ortasına kafa vuruşunu yapan Dorukhan Toköz'ün şutu üst direğe çarparak oyun alanını terketti.

Evkur Yeni Malatyapor 39. dakikada kaptanı Adem Büyük'ün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Adem Büyük'ün, Jeremain Lens'e yaptığı faul sonrası hakem Cüneyt Çakır önce sarı kartını gösterdi. Sonrasında VAR'dan gelen uyarı sonucunda pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır kararını değiştirdi ve Adem Büyük'e kırmızı kartını gösterdi.

İlk yarının kalan dakikalarında skor değişmedi ve devreye 0-0'lık eşitlikle girildi.

49. dakikada köşe vuruşu kazanan Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 65. dakikasında kalesinde büyük bir tehlike yaşayan Evkur Yeni Malatyaspor'da kaleci Ertaç gole izin vermezken dönen topta bir dönem Beşiktaş forması da giyen Ömer Şişmanoğlu golünü attı ve skoru 1-1'e getirdi.

Tekrar öne geçme fırsatı arayan Beşiktaş, karşılaşmanın 70. dakikasında Adem Ljajic'in golüyle 2-1 öne geçti. Gol sevinci sonrasında Adem Ljajic sarı kart gördü ve önümüzdeki hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş zorlu deplasmandan 2-1'lik skorla galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla siyah beyazlılar puanını 39'a yükseltirken, Evkur Yeni Malatyaspor 34 puanda kaldı.