Yeni Malatya-Trabzonspor maçı ertelendi

TFF, BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.
- Merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerimizde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. Haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.
- Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20.00'de yapılması gereken müsabakanın oynanacağı tarih daha sonra ilan edilecek.
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