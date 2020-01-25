SÜPER LİG

Yeni Malatya-Trabzonspor maçı ertelendi

TFF, Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle Süper Lig'de 27 Ocak'ta oynanması planlanan Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Futbol Federasyonu.

Türkiye Futbol Federasyonu.

Fotoğraf: Yeni Şafak

TFF, BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

  • Merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerimizde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. Haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.
  • Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20.00'de yapılması gereken müsabakanın oynanacağı tarih daha sonra ilan edilecek.




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