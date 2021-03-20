Yeni Malatyaspor-Gaziantep maçında Fırat Aydınus VAR odasından 'ayar çekti'

Fırat Aydınus, Yeni Malatya-Gaziantep FK maçında VAR olarak görev yaptı.

Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 38. ve 80. dakikalarda penaltıdan Adem Büyük kaydetti. Gaziantep'in gollerini ise 13. dakikada Muhammet Demir ve 70. dakikada penaltıdan Kenan Özer attı. Ayrıca karşılaşmanın 85. dakikasında Malatyaspor'dan Hadebe ve 35. dakikada Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto kırmızı kart gördü.

Fırat Aydınus'un kararı tartışma çıkarttı

Yeni Malatya-Gaziantep maçında verilen penaltı kararı büyük tartışma çıkardı. 78. dakikada ceza sahası içinde ellerini arkaya bağlayan Olkowski'ye çarpan top sonrası VAR hakemi Fırat Aydınus, karşılaşmanın hakemi Mert Güzenge'ye pozisyonun penaltı olabileceği yönünde bir uyarıda bulunup Güzenge'yi monitöre çağırdı.

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Pozisyonu tekrar tekrar izleyen Güzenge, oyuncu kollarını arkaya götürmesine rağmen pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi ve beyaz noktayı göterdi. VAR odasındaki Fırat Aydınus'un bu pozisyon sonrası Mert Güzenge'yi uyarması büyük tepki çekti.

Fırat Aydınus'un izleme tavsiyesi verdiği pozisyon;

Fırat Aydınus şov yapıyor

Karşılaşma oynanırken sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan eski hakem Deniz Çoban, Fırat Aydınus'un vermiş olduğu kararı dikkat çekici bir şekilde yorumladı. Çoban, "Fırat Aydınus şov yapıyor!..." ifadelerini kullandı.

Fırat Aydınus şov yapıyor!... — Deniz Çoban (@denizcoban_) March 20, 2021

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