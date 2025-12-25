Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü: Yeni sportif direktör oldu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2016 Avrupa Kupası şampiyonluğumuzun mimarları arasında yer alan eski oyuncumuz Vladimir Micov, Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı Sportif Direktörlüğü görevine getirilmiştir. 12 Ocak 2026'da başlayacağı görevinde Galatasaray basketboluna bu kez yönetici kimliğiyle katkı sağlayacak olan Vladimir Micov'a evine hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.